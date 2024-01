Programm für erste Jahreshälfte steht Evangelische Jugend hat viel vor

Das dürften sechs abwechslungsreiche Monate werden: In der ersten Jahreshälfte gibt es bei der Evangelischen Jugend Radevormwald viele kreative und abwechslungsreiche Angebote für Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Neben der wöchentlich stattfindenden Kinderjungschar „Joyfield“ gibt es dabei vor allem drei Events, auf die Robin Köster, Dualer Student für „Soziale Arbeit“ bei der Evangelischen Jugend und der Lutherischen Kirchengemeinde, schon jetzt besonders aufmerksam machen möchte.



KinderOsterWoche Die KinderOsterWoche findet in der ersten Osterferienwoche von Montag bis Donnerstag statt. „Jeweils von 10 bis 16 Uhr werden die Kinder mit uns gemeinsam die Geschichte von Jeremia spielerisch wie auch kreativ entdecken und erleben“, kündigt Köster an. An dem Mittwoch werde es sogar einen Ausflug geben – und im Anschluss wird gemeinsam im Paul-Gerhardt-Haus übernachtet. Bei dem ganzen Programm wird natürlich durch leckeres Essen für ausreichend Energie gesorgt sein. Für Eltern, die ihre Kinder gerne früher bringen möchten, bietet die Evangelische Jugend in diesem Jahr auch das erste Mal eine Frühbetreuung ab 8 Uhr an. Für einen Aufpreis von zehn Euro können die Kinder dann frühstücken, kickern und spielen, bis das Programm um 10 Uhr startet. Ansonsten kostet die Teilnahme an der Woche insgesamt 65 Euro.