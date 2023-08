Großes Festwochende in Radevormwald Evangelische Gesellschaft feiert Jubiläum

(wow) Die Evangelische Gesellschaft für Deutschland (EG) plant nicht nur die große Erweiterung am Standort Telegrafenstraße, sondern hat gleichzeitig auch noch ein großes Jubiläum zu begehen. Denn der Gemeindeverband mit derzeit 61 Gemeinden in Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz wurde im Jahr 1848 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Und das soll mit einem großen Festwochenende würdig begangen werden. Beinahe hätte es auch ein Doppel-Jubiläum zu feiern gegeben, denn nicht nur jährt sich die Gründung zum 175. Mal, seit 1997 ist man zudem am Standort Radevormwald, also seit nunmehr 26 Jahren. Das große Jubiläum wird nun am ersten September-Wochenende, von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert.