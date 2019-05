Simulation : Realschüler nehmen an der Juniorwahl teil

Radevormwald Die Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs der Realschule, die größtenteils nicht wahlberechtigt sind, da sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, haben in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Simulation zur Europawahl teilgenommen.

Vor allem auch die jungen Menschen sind aufgerufen, sich aktiv mit Politik und Demokratie zu beschäftigen. Am kommenden Sonntag finden die Europawahlen statt. Beste Gelegenheit also, sich aktiv zu beteiligen und seine Stimme abzugeben. Die Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs der Realschule, die größtenteils nicht wahlberechtigt sind, da sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, haben in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Simulation zur Europawahl teilgenommen, berichtet der Schulleiter Claus Peter Wirth. Diese Simulation werde durch die Webseite www.juniorwahl.de des Vereins Kumulus, der unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung und durch das EU-Parlament unterstützt wird, zur Verfügung gestellt. Am Wahlabend können die Schüler dann auf dieser Webseite erfahren, wie sie und die anderen Jugendlichen der teilnehmenden Schulen gewählt haben und ihre Ergebnisse mit denen der richtigen Europawahl vergleichen.

„Die simulierte Wahl wird durch die Initiatoren wie eine echte Wahl vorbereitet“, berichtet Wirth. Die Schüler erhalten Wahlberechtigungen, melden sich am Wahltag – an der Realschule war das am vergangenen Mittwoch – in einem Klassenraum als Wahllokal, weisen sich aus und werden in den vorbereiteten Wahllisten abgehakt. Sie erhalten Stimmzettel wie bei der richtigen Wahl, die sie in Wahlkabinen ausfüllen und in eine von juniorwahl.de bereitgestellte Wahlurne einwerfen – ganz wie bei der regulären Europawahl. Das Abstimmungsergebnis wird dann an den Wahlleiter, hier die Webseite juniorwahl.de, gemeldet. Wirth berichtet, dass die Wahlen vorher im Politikunterricht vorbesprochen wurden. Die Funktionen der Gremien der EU seien dabei genauso thematisiert worden wie die Wahlprogramme der Parteien. „Dass Jugendliche bei ihrer Wahl andere Präferenzen setzen als Erwachsene, ist höchstwahrscheinlich.