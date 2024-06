Europawahl 2024 in Radevormwald „Ein Rückruf in die Realität“

Dejan Vujinovic, Fraktionschef der CDU, hatte am Sonntag selber als Wahlhelfer Dienst. „Für uns als CDU ist das Ergebnis erfreulich“, erklärte er am Abend gegenüber unserer Redaktion. „Es ist ein klares Signal, dass die Menschen mit der Politik der Ampel nicht zufrieden sind.“ Allerdings zeigte sich Vujinovic besorgt, dass die AfD so viel Prozent zulegen konnte. „Wir müssen diese Partei mit Argumenten stellen“, ist er überzeugt.