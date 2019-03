Sportereignis in Radevormwald: Großes Tchoukball-Turnier findet in Rade statt

Tchoukball-Spieler an einem der vier Tore, die bei dem Spiel verwendet werden. Das Bild entstand beim Turnier in Radevormwald 2014. Foto: Hertgen (Archiv). Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Mannschaften aus ganz Europa nehmen an dem Wettbewerb teil.

Für die Fans ist es ein Ereignis mit internationaler Ausstrahlung: Die zwölf herausragenden Tchoukball-Vereinsmannschaften des Kontinents treten an diesem Wochenende beim „European Winner’s Cup“ gegeneinander an – und das in den Sporthallen des Radevormwalder Schulzentrums an der Hermannstraße. Organisiert wird das Sportereignis von dem europäischen und deutschen Tchoukball-Verband und vom TuS Oeckinghausen aus Schalksmühle. Bereits im Jahr 2014 wurde der Wettbewerb in Radevormwald ausgetragen.