Sportereignis in Radevormwald: Rade begrüßt Tchoukballer aus Europa

Ein Spieler der Bury Kings aus Großbritannien beim Tchoukball-Turnier in Radevormwald. Ort waren die Sporthallen im Schulzentrum an der Hermannstraße. Foto: Flora Treiber. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der European Winners Cup 2019 wurde am Wochenende in Radevormwald ausgetragen. Zwölf Mannschaften kämpften um den Sieg und lobten den Standort.

Zwölf Mannschaften aus zwölf europäischen Ländern kamen am Freitag in die Sporthallen an der Hermannstraße, um den Titel des European Winners Cup 2019 zu ergattern. Der deutsche Ausrichter, der TuS Oeckinghausen hatte sich als Standort für Radevormwald entschieden, weil die zwei großen nebeneinander liegenden Hallen optimale Voraussetzungen bieten. „Die Hallen in Rade erfüllen alle Standards. Toll ist auch, dass die Hallen durch einen trockenen Gang miteinander verbunden sind und die Spieler nicht raus in den Regen oder die Kälte müssen, falls sie den Standort wechseln müssen. Das findet man woanders kaum“, sagt Thomas Langescheid, Vorsitzender des TuS Oeckinghausen. Er war vor fünf Jahren bereits mit einem Tchoukball-Turnier in Radevormwald und hat die Stadt auf der Höhe schon damals schätzen gelernt.