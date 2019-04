Europatag in Radevormwalder Schule : Europa-Tag – Schüler fragen nach dem umstrittenen Artikel 13

Radevormwald Zu den Gästen zählte auch der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven.

Für die Schüler am Theodor-Heuss-Gymnasium ist Europa in diesen Tagen greifbar. Denn die Partner aus Schweden sind mit dem Erasmus-Programm zu Gast in Rade und erzählen die europäische Geschichte aus ihrer Perspektive. „Und wo wir schon an einem Ort sind, haben wir gedacht, wir veranstalten einen Europa-Tag“, sagt Leander Sieper. Im PZ hängen am Freitagvormittag blaue Luftballons mit gelben Sternen, und Leander Sieper und seine Klassenkollegen aus dem Leistungskursus Sozialwissenschaften und Wirtschaft verteilen Quizbögen an die jüngeren Schüler. Die Jugendlichen haben ein Rätsel entworfen, es vom Englischkursus für die schwedischen Schüler übersetzen lassen und belohnen richtige Antworten mit Europa-Schoko-Talern. „Europa steht für Zusammenhalt und Stärke“, sagt Sieper, „und wir wünschen uns, dass das so bleibt.“