Es gibt noch 1200 freie Ausbildungsplätze im Bergischen

Arbeitgeber suchen weiter Auszubildende: Auch kurz vor dem Beginn des Ausbildungsjahres sei es noch nicht zu spät, sich um eine Ausbildungsstelle zu bewerben, teilt die Arbeitsagentur mit. Aktuell seien im Agenturbezirk, der Oberberg, Rhein-Berg und Leverkusen umfasst, noch gut 1200 Ausbildungsplätze in vielen Bereichen zu besetzen. Wer sich jetzt bewirbt, hat noch gute Chancen, in diesem Jahr eine Ausbildung zu beginnen, so die Behörde. Die kostenfreien Beratungsangebote für Jugendliche stehen auch in den Sommerferien zur Verfügung. Ebenso ist das Berufsinformationszentrum in Bergisch Gladbach in den Sommerferien geöffnet.