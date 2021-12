Corona-Pandemie : Erstmals Virusmutante Omicron im Oberbergischen festgestellt

Radevormwald Der Kreis hat am Mittwoch 210 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 300 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis sinkt um drei auf jetzt aktuell 443,1.

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 210 weitere bestätigte Corona-Fällen. Derzeit sind kreisweit 2023 Personen positiv getestet und in angeordneter Quarantäne. In Radevormwald stieg die Zahl der Infizierten um vier auf 136, in Hückeswagen stieg sie um 14 auf 173. Mittlerweile sind 300 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.