Katholische Kirchengemeinde Radevormwald : Erstkommunion hat begonnen

Radevormwald Wegen der Pandemie wird das Sakrament in einzelnen Gruppen gespendet. Diakon Burkhard Wittwer hatte im Vorfeld das Konzept „Familienkursus Erstkommunion“ erarbeitet.

Am vergangenen Sonntag haben die Feiern der Erstkommunion in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien begonnen. Wegen der Corona-Pandemie wird das Sakrament in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen gespendet. Um große Gruppen zu vermeiden, gibt es insgesamt vier Erstkommunionsfeiern über die nächsten Wochen verteilt. Diakon Burkhard Wittwer hatte im Vorfeld das Konzept „Familienkursus Erstkommunion“ erarbeitet.