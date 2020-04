Kreisverwaltung informiert : Erste Coronavirus-Tote aus Radevormwald

Zwölf Menschen aus dem Oberbergischen Kreis sind nunmehr an den Folgen der Infektion verstorben. Foto: dpa/Bernd Thissen

Radevormwald Die 71-jährige Patientin litt an Vorerkrankungen und wurde außerhalb des Kreisgebietes stationär behandelt.

Eine 71-jährige Frau aus Radevormwald ist an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben, es ist der erste Todesfall der Pandemie in der Bergstadt. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hatte die Frau schwere Vorerkrankungen und befand sich in stationärer Behandlung außerhalb des Oberbergischen Kreises. Landrat Jochen Hagt sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.