Erste Weihnachtsmäuse beim Strick-Café

Radevormwald Auf immer noch große Resonanz stößt das Strick-Café der Beyenburger Spinngruppe im Wülfingmuseum in Dahlerau.

Haben die Augen richtig gesehen? Lief da nicht soeben ein kleines Mäuschen über den Tisch im Cafe des Wülfingmuseums? Richtig. Nicht nur eine silbergraue Maus überraschte am Sonntagnachmittag die Besucher, sondern gleich eine ganze Familie der winzigen Nagetiere. Sie alle entstanden in der Hobbywerkstatt von Elke Kothe. Aus feiner Wolle und in winzigem Muster gehalten, wurde Maus für Maus gehäkelt. „Nicht aber der Schwanz einer Maus. Die habe ich alle gestrickt“, stellt die Strickerin klar. Liebevoll haben die kleinen Kunstwerke Augen, Nasen,Ohren und Barthaare aufgestickt bekommen. Die „Lieblingsstücke“ sind schon für die Weihnachtsbasare, erzählt die Herstellerin. Viele Basare in Schulen möchte sie damit bestücken. „Es ist schon an der Zeit, für Weihnachten zu arbeiten. Somit häkel ich in der kommenden Zeit ausschließlich nur noch Mäuse“, lautet der Plan von Elke Kothe beim Strickcafe im Wülfingmuseum.