Oberberg_FAIRsorgt Erneuter Preis für Gesundheitsprojekt

Der Award zeichnet Pioniere der künftigen Gesundheitsversorgung aus, die Versorgungsabläufe zwischen Leistungserbringern, Krankenkassen sowie Patientinnen und Patienten verbessern und dabei eine besondere Stärke in der Überführung dieser Abläufe in den Versorgungsalltag beziehungsweise in die Versorgungsregionen zeigen. Das teilte die Kreisverwaltung in Gummersbach nun mit.