Europawahl 2024 in Oberberg und Rhein-Berg Die alte Ordnung ist aufgebrochen

Das betrifft vor allem den Oberbergischen Kreis, in dem die AfD zur neuen zweiten Kraft hinter der CDU aufgestiegen ist und die alte bergische Ordnung aufgebrochen hat. In acht der 13 Kommunen landeten die Rechtspopulisten teilweise mit großen Abstand auf Platz zwei der Wählergunst – so auch in Radevormwald und Hückeswagen. In Wiehl lag sie gleichauf mit der SPD. Und in Waldbröl hatte die AfD in der laufenden Hochrechnung zwischenzeitlich sogar vor der CDU gelegen – am Ende trennten beide Parteien lediglich viereinhalb Prozent.