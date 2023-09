Sport in Radevormwald Trainingslager der HSG Rade/Herbeck war voller Erfolg

Nach langer Planung durch das Trainerteam um Cheforganisator Timm Dolenga stand für die Mannschaften D1 und D2 der HSG Radevormwld/Herbeck das Trainingslager in der Landessportschule Hachen an. Voller Vorfreude trafen sich 24 Kinder und vier motivierte Trainer am Freitagnachmittag, um die Fahrt anzutreten. Das Trainerteam (Timm Dolenga, Lars Sonnenschein, Jörn Ferner und Tim Fischer) hatte sich im Vorfeld viele Gedanken zur Gestaltung des Wochenendes gemacht. Außer dem sportlichen Input in Form von Hallentraining sollte der Teamgedanke im Vordergrund stehen.