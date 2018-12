Wuppertrail in Radevormwald: „Wuppertrail“ fährt auf der Erfolgsspur

Wuppertrail in Radevormwald

Radevormwald Die Draisinen-Strecke zwischen Beyenburg und Radevormwald hat 2018 mehr als 4000 Fahrgäste angelockt. Inzwischen sind die Gefährte behindertengerecht ausgestattet. Der Verein hat bereits Pläne fürs kommende Jahr.

Es war sozusagen der krönende Abschluss eines erfolgreichen Jahres für den Verein. „Das Leader-Programm ist nun offiziell abgeschlossen“, berichtet Armin Barg. Die behindertengerechten Draisinen sind inzwischen in Betrieb und werden gut angenommen. „Dabei geht es nicht nur um Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind.“ Auch Menschen mit anderen Handicaps, welche Draisinen nur mit sogenannten Handpedalen bedienen können, sind glücklich, das wunderschöne Tal der Wupper zwischen Rade und Beyenburg auf diese ganz besondere Weise erleben zu können. Für diese Umrüstung flossen rund 5600 Euro durch das Förderprogramm, das waren immerhin 40 Prozent der Kosten. Dass es bei den Leader-Projekten von Seite der Bezirksregierung manchmal „knirschte“, haben Barg und Zierden allerdings auch erlebt. „Da gab’s kuriose bürokratische Hürden“, erinnert sich der „Wuppertrail“-Vorsitzende. Dass diese Probleme in Köln inzwischen erkannt wurden, hatte die Regierungspräsidentin Gisela Walsken vor einigen Tagen bei ihrem Besuch in den Wupperorten versichert.