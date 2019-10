Ausstellung auf Schloss Homburg : Besucher drängen zu Playmobil

Oberberg In der vergangenen Woche konnten die 10.000. Besucher begrüßt werden.

() Das Museum und Forum Schloss Homburg hat in der vergangenen Wochen den 10.000sten Besucher in der großen Playmobeil-Ausstellung „Geschichte(n) erleben auf Schloss Homburg - Sammlung Oliver Schaffer“ begrüßt.

Feierlich wurde Familie Zein vom Museumsteam in Empfang genommen. Besonders begeistert war die vierköpfige Familie von dem kleinen Schlossgespenst, das die Besucherinnen und Besucher auf ihrer Reise durch das Museum begleitet. Ein Exemplar des neugierigen Gespensts durfte gleich mit ins heimische Kinderzimmer in Leverkusen genommen werden.

Kleine und große Fans der Kultfiguren reisen aktuell aus ganz NRW an, um sich von den faszinierenden Playmobeil-Schaulandschaften auf Schloss Homburg in die unterschiedlichsten Epochen entführen zu lassen.

Umfangreicher Aufbau in Nümbrecht

Sammlung in Schloss Homburg

So werden ausgewählte Schwerpunkte wie das höfische Ritterturnier, die napoleonische Besatzungszeit im Bergischen Land oder die Geschichte von Schloss Homburg anschaulich. „Die Playmobil-Sets stehen in einer engen Beziehung zur Dauerausstellung. Mit den aufwendig gestalteten Playmobil-Szenen aus tausenden Figuren und Zubehör wird die Sammlung in eine verständliche Bildsprache übertragen“, sagt Kulturdezernent Klaus Grootens.