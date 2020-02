Jugendarbeit in Radevormwald : Neue Perspektiven für Jugendliche

Kevin Cords arbeitet seit Mai 2019 im Jugendtreff. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Kevin Cords, Mitarbeiter des Jugendtreffs „Life“ konnte in seinem ersten Jahr in der Einrichtung 16 Jugendliche in fest Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse vermitteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Seitdem Kevin Cords das Team des Jugendtreffs „Life“ auf der Brede unterstützt, konnte er einige Erfolge verbuchen. Er ist für den Bereich der „aufsuchenden Arbeit“ zuständig und blickt jetzt auf die positiven Ereignisse in 2019 zurück. Seine Arbeit und die dazugehörigen Projekte werden über den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert, den Natalie Hoffmann von der Stadt innerhalb des Integrierten Handlungskonzepts Wupperorte mobilisiert hat. Sie kümmert sich federführend um die Weiterentwicklung auf der Brede und ist stolz auf die Maßnahmen, die 2019 durch den ESF umgesetzt wurden. „Natürlich sind die finanziellen Mittel ein großer Bestandteil der Umsetzung, aber die funktioniert nur, wenn man ein engagiertes Team vor Ort hat“, sagt sie.

Kevin Cords ist mehr als engagiert, denn in seinem ersten Jahr im Jugendtreff „Life“ konnte er 16 Jugendliche aus den Wupperorten und aus Radevormwald in feste Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisse vermitteln. „Manche haben einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, andere ein Jahrespraktikum. 2020 will ich versuchen noch mehr Jugendliche an Unternehmen zu vermitteln. Hoffentlich knacken wir die 20“, sagt er.

Innerhalb der aufsuchenden Arbeit bietet Kevin Cords Hilfe bei Bewerbungen an, aber auch bei der ersten Suche nach freien Stellen. Am Theodor-Heuss-Gymnasium und der Armin-Maiwald-Schule hat er feste Sprechstunden eingerichtet, aber die meisten Gespräche finden im „Life“ statt. „Die Schüler brauchen oft jemanden der ihnen bei der Zukunftsplanung hilft. Das gilt auch für Abiturienten, die total überfordert von den vielen Möglichkeiten sind. Ich habe da die Funktion eines Filters, finde gemeinsam mit den Jugendlichen ihre Interessen und Stärken heraus.“

Kevin Cords hat im vergangenen Jahr nicht nur eine enge Beziehung zu den Jugendlichen in Radevormwald aufgebaut, sondern auch zu den Unternehmern der Stadt. Sein Netzwerk ist groß und hilft ihm dabei über freie Stellen informiert zu bleiben. „Das Angebot hat sich mittlerweile herumgesprochen und der Kontakt zu den Unternehmen ist eng“, sagt er. Aus diesem Netzwerk ist auch die kommende Veranstaltung „Meet the Boss“ entstanden. In einem Speeddating-Format sollen sich zukünftige Azubis und Unternehmer kennenlernen. Dieser Abend soll ein ergänzendes Angebot für den „Tag des Ausbildung“ sein, der jedes Jahr in Radevormwald stattfindet. „Auf der Messe wollen wir auch mit einem eigenen Stand präsent sein. Vielleicht können die Besucher dann direkt vor Ort eine Bewerbung schreiben. Es geht darum zu unterstützen und erste Hemmungen abzubauen.“ Dieses Jahr will Cords nicht nur an der Messe teilnehmen und „Meet the Boss“ durchführen, sondern auch daran arbeiten noch mehr Jungen und Mädchen mit seiner aufsuchenden Arbeit zu erreichen.