Impfmobil des Kreises in Radevormwald : Enormer Andrang beim mobilen Impfen

Radevormwald Zum Impfmobil im Bürgerhaus kamen am Dienstag unerwartet viele Menschen. Bis 15 Uhr wurden mehr als 300 geimpft. Und ein Ende war da noch nicht in Sicht.

Informationen Der Kreis informiert online unter www.obk.de regelmäßig über neue mobile Impfangebote sowie über die aktuellen Infektionszahlen und die pandemische Lage. Möglich sind beim mobilen Impfen vorrangig Erst- und Zweitimpfungen, aber auch Booster-Impfungen. Zum Impfmobil müssen die Personen ihren Personalausweis mitbringen. Der Kreis hat außerdem drei Impfstellen eingerichtet. Dort findet die Impfung nur mit Termin statt. Geimpft wird im Saal Kreiskrankenhaus in Waldbröl, im Einkaufszentrum „Bergischer Hof“ in Gummersbach sowie im Bürgerbüro in Hückeswagen. Die Terminvergabe erfolgt auf der Internetseite des Kreises, auch hier ist der Andrang sehr groß.

Die Ressourcen, die zum Impfen gebraucht werden, also Impfstoff, Helfer, Ärzte sowie Räumlichkeiten sind im Moment knapp. Nur an einer Komponente, den Impfwilligen, scheint es nicht zu fehlen. „Die Nachfrage ist an allen Stellen riesig. Der Kreis arbeitet mit Hochdruck daran, noch mehr Impfangebote zu schaffen“, sagte Ising. Eigentlich sollte im Haus Hürxthal geimpft werden, doch dieser Plan wurde kurzfristig verworfen. Spontan wurde das Impfangebot im Bürgerhaus realisiert – und die Menschen strömten.

Während es in der langen Schlange Richtung Impfstelle nur langsam voran ging, versuchte er, eine Impfung bei seinem Hausarzt zu vereinbaren. Die Kälte und den Regen nahmen viele Menschen in Kauf, um gegen das Virus geimpft zu werden, das sich in der vierten Welle mit voller Kraft zurückmeldet. „Ich habe gedacht, ich komme auch ohne Impfung durch die Krise, aber jetzt machen mir die Zahlen schon Sorge“, sagte ein junger Mann, der sich auch erst in dieser Woche für eine Corona-Schutzimpfung entschieden hatte. Diejenigen, die sich jetzt für eine Impfung entscheiden, scheinen sich den Appellen der Wissenschaftler, der Politik und dem Druck ihres Arbeitgebers zu beugen. Einigen wenigen fehlt es an Ressourcen, wie einem festen Hausarzt, Aufklärung oder Sprachkompetenz, die dazu geführt haben, dass sie noch nicht geimpft sind. Soziale Benachteiligung kommt auch beim Zugang zu medizinischen Angeboten, wie einer Impfung, zum Vorschein. Deswegen war es am Dienstag richtig, dass der Kreis des Impfangebot parallel zum Radevormwalder Mittagstisch anbot. Während im Untergeschoss des Bürgerhauses Lebensmitteltaschen ausgegeben wurden und im Haus Hürxthal der warme Mittagstisch in der Vorbereitung war, wurde nur wenige Meter weiter aufgeklärt, informiert und geimpft.