Klinik Königsfeld in Ennepetal Adventlicher Kreativmarkt für guten Zweck

Für Speisen und Getränke wird sich ausreichend im Café Holthausen gekümmert. „Unsere Patientinnen und Patienten sowie unsere Gäste können sich bei selbstgebackenen Kuchen, frischen Waffeln mit Kirschen und Sahne oder einer herzhaften Gulaschsuppe stärken“, heißt es in der Ankündigung der Klinik. „Mit den Erlösen aus Speisen und Getränken möchten wir die Initiative Unsichtbar in Ennepetal unterstützen.“ Dieser Verein hilft obdachlosen Menschen und auch jenen, für die das Geld kaum noch reicht, um sich selbst und die Familie über Wasser zu halten. Unter anderem fahren die Mitglieder zu Stellen, die ihnen gemeldet wurden und oder bekannt sind und treffen dort Obdachlose und Menschen, die an der Grenze zur Armut gestrandet sind. Mit Schlafsäcken, Isomatten, warmen Getränken, Terrinen und andere Dingen wird den Menschen am Rande der Gesellschaft das Leben ein Stück weit erleichtert.