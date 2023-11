Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Englisches Theater und Erasmus-Projekt

Zeitgleich findet am THG ein internationales Erasmustreffen statt. Vom 12. bis 18. November sind Schüler von Partnerschulen aus Frankreich (Collège Thomas Mann in Paris) und Hellevoetsluis in den Niederlanden (Helinium) zu Gast in der Bergstadt. Sie sind in Gastfamilien der Stufe 9 untergebracht. Die gastgebenden THG-Schüler werden dann im Frühjahr 2024 die Schulen in Frankreich und den Niederlanden besuchen. „Der Schüleraustausch ist an ein naturwissenschaftliches Projekt zur Nachhaltigkeit geknüpft. In diesem Jahr geht es um erneuerbare Energien“, berichtet Stendtke. Die Teilnehmer machen einen Tagesausflug zum Energeticon bei Aachen, wo sie an einer englischsprachigen Führung und einem Workshop teilnehmen. Außerdem werden am THG in international gemischten Gruppen Modelle für Brennstoffzellen gebaut und gegenseitig präsentiert.