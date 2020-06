Von der Verbraucherzentrale : Energieberatung findet wieder im Rathaus statt

Bei Klimamanager Niklas Lajewski können sich Interessierte für die Beratung anmelden. Foto: Jürgen Moll/JUERGEN MOLL

Radevormwald Die Beratung kann nach den Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder im Rathaus an der Hohenfuhrstraße stattfinden. Doch auch für jene, die eine Beratung per Telefon vorziehen, gibt es diese Möglichkeit.

Der nächste Termin der Energieberatung der Verbraucherzentrale ist für den kommenden Donnerstag, 25. Juni, im Rathaus an der Hohenfuhrstraße festgesetzt. Energieberater Martin Halbrügge beantwortet nach Anmeldung die Fragen der Bürger zum Energieverbrauch und zu möglichen Einsparungen.

Nach den Lockerungen der Kontaktsperre während der Corona-Pandemie bietet sich jetzt wieder die Vor-Ort-Beratung im direkten Austausch an. Für alle, die gerne eine telefonische Beratung wünschen, besteht allerdings alternativ auch diese Möglichkeit.

Der Experte für die Verbraucherzentrale NRW berät unabhängig zum Beispiel zum Heizungstausch, zum Einsatz von erneuerbaren Energien sowie zu Fördermitteln für Neubau und Sanierung. Insbesondere für anstehende Baumaßnahmen kann die Beantragung von Fördermitteln eine wesentliche finanzielle Entlastung darstellen.

Für viele Bürger ist deshalb die Beratung eine Orientierung, was sinnvoll erscheint. Geprüft wird, ob das vorliegende Angebot für eine geplante Maßnahme sinnvoll erscheint. Die Sprechstunde findet nach Voranmeldung zwischen 14 und 18 Uhr statt, sie dauert rund 45 Minuten und ist dank Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentralen für den Besucher kostenfrei.