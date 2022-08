Agentur für Arbeit legt aktuelle Zahlen vor : Ende August mehr Arbeitslose in Radevormwald

Ende August mehr Arbeitslose in Radevormwald

Die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach zieht eine positive Bilanz. Foto: dpa/Fabian Sommer

Radevormwald Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen liegt vor allem im Bereich der Jobcenter und beruht überwiegend auf der Aufnahme der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine in deren Zuständigkeit.

Die Argumentation scheint paradox zu klingen, hat aber eine einfache Erklärung. Obwohl die Arbeitslosenzahlen in Radevormwald im August mehr oder weniger deutlich gestiegen sind – und zwar von 670 im Juni auf 713 im Juli und nun auf 731 – zieht die Vorsitzende der Geschäftsführung der auch für Radevormwald zuständigen Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, eine positive Bilanz. „Der Arbeitsmarkt hat sich im August wieder positiver entwickelt“, verkündete Nicole Jordy am Mittwoch, „erfreulich ist, dass wesentlich mehr Menschen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten als noch im Juli. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen liegt vor allem im Bereich der Jobcenter und beruht überwiegend auf der Aufnahme der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine in deren Zuständigkeit.“