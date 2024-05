Empfang der Stadt Radevormwald Profi-Schiedsrichter über Wertschätzung und Akzeptanz

Wie Bürgermeister Johannes Mans in seiner Begrüßung deutlich machte, war das Thema für diesen ersten Empfang der Stadtverwaltung bewusst ausgewählt worden. „Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Unternehmen ist richtungsweisend für die Entwicklung eines Standorts“, sagte Mans. In diesem neuen Format wolle die Stadtverwaltung künftig die Menschen in der Stadt auf der Höhe zu unterschiedlichen Themen zusammenbringen. „Wir wollen Impulse setzen und ein Forum zum Austausch bieten. Nur mit dem Ohr in der Stadtgesellschaft, den Geschäften, bei den Betrieben, Vereinen und in den Industriegebieten können wir als Stadt agieren und reagieren“, sagte Mans.