Was bringt das neue Kibiz-Gesetz?: Zahlt Stadt bei Eltern-Kitakosten drauf?

Radevormwald Für die Vorschulkinder in den Kindertagesstätten brauchen Eltern keine Beiträge zahlen. Ab 2020 kommt ein zweites beitragsfreies Jahr dazu. Bislang zahlt das Land eine jährliche Pauschale. Wie es künftig aussieht, ist noch unklar.

Die Pressemitteilungen in den vergangenen Tagen überschlugen sich. Entlastung der Eltern bei Kita-Kosten: Zweites Jahr wird beitragsfrei, hieß es da zum Beispiel bei dem für Radevormwald zuständigen Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven (CDU). Und die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände NRW schrieb gar: „Das Finanzdefizit in der Kinderbetreuung wird beseitigt.“ Doch was erwartet eigentlich eine Stadt wie Radevormwald – außer diesen allgemeingültigen Aussagen?

Im letzten Kindergartenjahr brauchen Eltern nicht mehr für den Kita-Besuch bezahlen – egal ob Hartz-IV-Empfänger oder Unternehmer in der höchsten Einkommensklasse. Per Gesetz werden alle gleich behandelt. Der Amtsleiter Jürgen Funke hat für die Redaktion eine fiktive Rechnung aufgestellt, was denn im laufenden Kindergartenjahr an Beiträgen erzielt würde, wenn dieses Jahr nicht beitragsfrei wäre. 200 Kinder gibt es in diesem aktuellen Kindergartenjahr, bei den gültigen Einstufungen der Eltern hätte die Stadt Radevormwald Beiträge in Höhe von 270.000 Euro erzielt. Überwiesen hat das Land aber eine Pauschale von 216.000 Euro. Klafft also – fiktiv – eine Lücke von 54.000 Euro.