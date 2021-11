Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Eiscafé Dolce Vita ist an den Marktplatz umgezogen

Salvatore und Ksenia Nuccio vor ihrem neuen Eissalon am Marktplatz. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Ksenia und Salvatore Nuccio sind froh, dass sie endlich loslegen können, nachdem sich die Neueröffnung immer wieder verzögert hat. Eröffnen wollten sie eigentlich schon im Sommer.

Ksenia und Salvatore Nuccio feierten am Freitagabend die Neueröffnung ihres Eiscafés „Dolce Vita“, mit dem sie vom Schlossmacherplatz an den Marktplatz umgezogen sind. In diesem Sommer haben sie das neue Ladenlokal kernsaniert und sind mit ihrer alten Eistheke und neuen Ideen in das Herz der Innenstadt umgezogen. Das neue Eiscafé ist modern eingerichtet und soll im Sommer viele Außenplätze bis auf den Marktplatz anbieten. In den Wintermonaten hat der Eissalon aber auch geöffnet. Es gibt Eis, Kaffeespezialitäten, Waffeln, Crepes und Frühstück.

Ksenia und Salvatore Nuccio sind froh, dass sie endlich loslegen können, nachdem sich die Neueröffnung immer wieder verzögert hat. Eröffnen wollten sie eigentlich schon im Sommer. Am Schlossmacherplatz gab es das „Dolce Vita“ 15 Jahre lang. „Heute haben wir alle Menschen eingeladen, die uns bei dem Umbau geholfen und uns unterstützt haben. Wir freuen uns auf die ersten Kunden“, sagt Ksenia Nuccio. Sie lobte bereits im Sommer die gute Nachbarschaft unter den Einzelhändlern, die am Marktplatz ansässig sind. Auch sie kamen zu der Neueröffnung.

Das große Ladenlokal am Marktplatz, das in den vergangenen Jahren von einem Discounter genutzt wurde, ist im Zuge der Sanierung in zwei Ladenlokale unterteilt worden. Das Eiscafé ist direkt auf der Seite des Martkplatzes zu erreichen, das andere Ladenlokal über einen Seiteneingang auf der Kaiserstraße. Auch diese Fläche soll zeitnah neue Mieter begrüßen. Das neue Eiscafé ist größer, als die Fläche am Schlossmacherplatz und soll für die Radevormwalder ein weiterer Anlaufpunkt zum Verweilen und Genießen werden.

Für die Inhaber ist die Neueröffnung am Marktplatz mitten in einer Pandemie ein mutiger Schritt gewesen. Schon jetzt fiebern sie dem nächsten Sommer entgegen, in dem hoffentlich viele bunte Eisbecher auf dem Marktplatz serviert werden. Im Inneren des Eissalons ist es gemütlich und modern. Geöffnet hat der Eissalon „Dolce Vita“ am Marktplatz täglich von 10 bis 19 Uhr.

(trei)