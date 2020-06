Politik in Radevormwald : Verkaufsoffene Sonntage mit Gewerkschaft abklären

Politik in Radevormwald

Verkaufsoffene Sonntage sind in Radevormwald sehr beliebt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Im Haupt- und Finanzauschuss ging es unter anderem um den offenen Sonntag zum Martins- und zum Weihnachtsmarkt. Wegen der Erfahrungen mit der Gewerkschaft ver.di, die im Jahr 2018 die Öffnung im Dezember beinahe verhindert hatte, rät das Ordnungsamt zu vorsichtigem Vorgehen.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag über die kommenden verkaufsoffenen Sonntage beraten, die zum Martinsmarkt beziehungsweise zum Weihnachtsmarkt genehmigt werden sollen. Während der verkaufsoffene Sonntag zum Martinsmarkt rasch gebilligt wurde, gab es zum Thema Weihnachtsmarkt eine Diskussion, weil die Fraktion der Alternativen Liste (AL) einen Antrag eingebracht hatte. Der Vorsitzende Rolf Ebbinghaus erläuterte, seine Fraktion wolle, dass der Beschluss auch auf jene Flächen bezogen werden solle, „die auch zum Zeitpunkt des Martinsmarktes in die ordnungsbehördliche Verordnung einbezogen sind.“