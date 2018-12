Radevormwald: Einstimmung auf das Fest im Gymnasium

Radevormwald Das Rheinische Landestheater gastierte mit dem Stück „Menschen im Hotel“ in Radevormwald.

(s-g) Eine Weihnachtsfeier für alle Schüler der 5. Klassen fand nun im Theodor-Heuss-Gymnasium statt. Nach dem Hören und vereinzelten Singen von Weihnachtsliedern wurde in der Aula fleißig gebastelt, ausgestochen und gemalt: Liebevoll dekorierte Weihnachtskarten wechseln in den nächsten Tagen ihren Besitzer und die erstellten Lebkuchenhäuser eignen sich hervorragend zum Verschenken oder Selberessen. Im Anschluss an den Kreativtteil folgten gemeinsame Spiele und ein Weihnachtsfilm.

Die Hälfte der Stufe 11 machte derweil einen Ausflug in das Alpincenter Bottrop, um dort an einem zweistündigen Ski- und Snowboardkurs teilzunehmen und das Erlernte auf der gesamten Piste zu vertiefen. Der Tag im Schnee bereitete den Schülern sichtlich Freude bereitet, so dass der eine oder andere Lust auf mehr bekommen hat und die Zeit in den Weihnachtsferien für einen Ausflug ins Sauerland nutzen möchte.