Zwei Einsätze für Feuerwehr Radevormwald : Drei Papiertonnen abgebrannt

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntagabend in die Wupperorte gerufen. Drei Tonnen mit Papiermüll mussten gelöscht werden. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Radevormwald Zu zwei Einsätzen wurde die Feuerwehr Radevormwald am Wochenende gerufen. Ein Baum war auf die Fahrbahn gestürzt und in den Wupperorten brannten drei Papiertonnen.

(s-g) Am Freitagabend um 18.28 Uhr wurden die Einheit Hahnenberg zur Ortschaft Grüne alarmiert, dort hatte ein Verkehrsteilnehmer einen Baum auf der Straße gemeldet.

An der Einsatzstelle angekommen, sicherten die Feuerwehrkräfte zunächst die Straße für die anstehenden Arbeiten. Der Baum wurde mit einer Motorkettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt, anschließend wurde die Fahrbahn noch mit Besen gereinigt. Der Einsatz war nach 30 Minuten vorüber.

Am Sonntagabend, um 19.21 Uhr, ging ein Feueralarm aus den Wupperorten ein. In der Keilbecker Straße waren drei Papiermülltonnen neben einem Wohngebäude in Brand geraten.