Einkaufs-Service für Radevormwalder Wupperorte

Franz-Josef Striewe schaut nach Angeboten am letzten Tag des Aldi-Marktes. Foto: Sigrid Augst-Hedderich

Radevormwald Weil bis Ende des Jahres in den Wupperorten kein Nahversorger zur Verfügung steht, organisiert der Trägerverein „aktiv 55 plus“ einen Einkaufsdienst. Nun werden Freiwillige mit Führerschein gesucht.

Nun ist es so weit: Wie Natalie Hoffmann, die Projektkoordinatorin für die Radevormwalder Wupperorte, bereits angekündigt hatte, wird der Trägerverein „aktiv 55 plus“ nun die Bürger der Ortschaften beim Einkauf unterstützen, so lange kein neuer Nahversorger im Tal der Wupper zur Verfügung steht.

Kyra Springer vom Trägerverein teilt nun mit: „Vor einiger Zeit wurde an aktiv55plus die Bitte herangetragen, die Bürger/innen der Wupperorte während der Zeit der Vakanz eines Discounters im Wuppermarkt zu unterstützen. Die Stadtverwaltung zeigte sofort die Bereitschaft, gemeinsam mit dem Trägerverein Maßnahmen zu ergreifen. Sie wird ein Fahrzeug in Nachmittagsstunden zur Verfügung stellen und stimmt derzeit weitere organisatorische Themen in diesem Zusammenhang ab.“