Kultur in Radevormwald Eine getanzte Stadtführung

Theresia Kammann und Ronja Frizen von der Musikschule Radevormwald suchen in der Zeit vom 1. August bis zum 1. Oktober junge Tänzerinnen und Tänzer, um eine getanzte Stadtführung auf die Beine zu stellen. Jeweils samstags treffen sich die Teilnehmer an besonderen Orten in der Stadt und erarbeiten dort eine choreografische Szene. Am Ende soll diese ungewöhnliche Stadtführung auch vorgeführt werden, inklusive toller Kostüme. Anmeldungen sind möglich unter info@radevormwalder-musikschule.de.