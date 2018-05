Radevormwald: Eine Expertin für den guten Ton

Radevormwald Feine Dekorationen - die waren gestern. Heute achtet Marion Drensek auf Vielfältigkeit ihrer selbstgetöpferten Kreationen. Aus eigener Werkstatt mit angrenzendem Laden bietet sie praktikable Gebrauchskeramik.

Da stehen sie alle, sauber in Reih und Glied, die frisch getöpferten Tassenrohlinge auf dem Holzbrett. Sie lassen sich die Sonne auf ihre gewölbten Leiber scheinen. Doch das Sonnenbad in freier Natur wird von Marion Drensek abrupt beendet.

"Die Sonne meint es heute zu gut. Die Tassen trocknen viel zu schnell, was nicht gut für den Ton ist", erklärt sie. Dieser könne schnell reißen, würde ihm zu schnell Feuchtigkeit entzogen. "Die fertig geformten Tonartikel trocknen bis zu vier Wochen und werden bei 1230 Grad gebrannt", sagt die Expertin. Behutsam hebt sie das Brett mit seiner schweren Last an und trägt es in den Schatten gleich vor ihrer Werkstatt in Oberschmittensiepen.