Angebot des Oberbergischen Kreises : Eine Auffrischung für die „Juleica“

Eine Fortbildung für die Jugendleitercard bietet der Kreis an. Foto: www.pixabay.com

Oberberg Das Kreisjugendamt weist auf eine Fortbildung für die Jugendleitercard hin, die im Juli stattfindet. Die Anmeldung läuft bis 1. Juni. Es ist eine kostenlose Online-Schulung.

Der Oberbergische Kreis weist alle Interessierten aktuell hin auf eine Auffrischungsveranstaltung zur Verlängerung der so genannten Juleica (Jugendleitercard) im Juli 2021.

Die Fortbildung „Videoproduktion mit dem Smartphone“ des Kreisjugendamtes in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk Oberbergischer Kreis richtet sich an ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit.