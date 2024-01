Kriminalität in Radevormwald Schuleinbruch in Rade vor der Aufklärung?

Radevormwald · Vor allem auf Tablets und Laptops hatten es Einbrecher abgesehen, die in den vergangenen Monate in der Region in Schulen eindrangen. Die Täter sind nun möglicherweise gefasst worden – doch waren sie auch für den Einbruch in der GGS Stadt verantwortlich?

12.01.2024 , 15:29 Uhr

Brachial gingen die Täter beim Einbruch in die GGS Stadt im August 2023 vor. Foto: Polizei Oberberg

Hat eine Bande von mutmaßlichen Einbrechern, die nun der Polizei ins Netz gegangen ist, auch einen spektakulären Schuleinbruch in Radevormwald verübt? Im August 2023 waren Unbekannte in die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt eingedrungen und hatten dort 200 Tablets gestohlen. Dabei gingen sie ungewöhnlich brachial vor und zerstörten unter anderem Türen von Klassenzimmern. Die Polizei Köln hatte in dieser Woche 15 Wohnungen in Leverkusen und eine Wohnung in Niederkassel wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einbruchdiebstahls durchsucht. 14 junge Männer und eine Frau stehen im Verdacht im Raum Köln, auch im Oberbergischen, für ähnliche Einbrüche verantwortlich zu sein. Die mutmaßlichen Täter sind noch jung, zwischen 17 und 22 Jahre alt. „Wir können 38 Einbrüche zuordnen“, erklärte ein Sprecher der Kölner Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. „Eine Tat in Radevormwald gehört nicht dazu.“ Freilich liefen die Ermittlungen noch. In der näheren Umgebung gab es vergleichbare Taten. Einiges spricht dafür, dass zwei Einbrüche in Wipperfürth, in die Anne-Frank-Schule auf dem Mühlenberg und ins EvB-Gymnasium, den Tätern zuzuschreiben ist. Zumindest ist im Radevormwalder Einbruch ein ähnliches Vorgehen zu erkennen: Auf Tablets und Laptops hatten es die Diebe besonders abgesehen, aber auch auf Tresore. Der Gesamtwert des Diebesguts wird mit 500.000 Euro beziffert, die Sachschäden auf 250.000 Euro verursacht. Dennoch bleibe es derzeit spekulativ, ob die nun ermittelten jungen Täter auch in der Bergstadt ihr Unwesen getrieben haben. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei hatte seit vorigem Oktober nach den Einbrechern gefahndet. Der Durchbruch kam Anfang des neuen Jahres. Ein Diensthund hatte in der Nacht auf Donnerstag, 5. Januar, drei Männer nach einem Einbruch in eine Schule in Köln-Rodenkirchen auf frischer Tat gestellt.

