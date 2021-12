Weihnachtsaktion an der Wupper : Ein Wunschbaum für die Ältesten

Wupperorte 80 Sterne für die Bewohner im Haus Thiele: Sie alle haben einen kleinen Wunsch. Durch Mittel aus dem Verfügungsfonds der Städtebauförderung NRW werden Geschenke angeschafft, für die sich kein Pate findet.

Im Bürgerzentrum am Siedlungsweg steht in dieser Vorweihnachtszeit ein Wunschbaum, an dem 80 Sterne baumeln. Jeder Stern gehört zu einem Bewohner im Seniorenhaus Thiele und formuliert einen kleinen Geschenkwunsch. Die Aktion „Ein Stern für die Ältesten – Das Wunschbaumprojekt“ ist in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau, dem Bürgerverein für die Wupperorte und dem Quartiermanagement entstanden. Das Projekt wurde von Dorit Lauterbach und Doris Seibert vom Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde initiiert. Sie haben schon in den vergangenen Jahren Wünsche für Senioren und davor für Kinder im Quartier erfüllt.