Politik in Radevormwald : Planungen sehen weiteren Rettungswagen für Rade vor

Bürgermeister Johannes Mans Foto: jumo (Archiv) Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Um in allen Bereichen der Stadt innerhalb der vorgegebenen Zeit einzutreffen, benötigt Radevormwald laut Rettungsdienstbedarfsplan einen weiteren Rettungswagen.

Laut des neuen Bedarfsplans des Oberbergischen Kreises braucht der Rettungsdienst in Radevormwald einen weiteren Rettungswagen, um in allen Bereichen der Stadt innerhalb der vorgegebenen Zeit einzutreffen. Bürgermeister Johannes Mans informierte in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie über aktuelle Planungen.

„In Radevormwald gibt es einige weiße Flecken, die nicht innerhalb von zwölf Minuten erreicht werden können. Diese Bereiche liegen in der Ortschaft Dahlerau. Der Rettungsdienstbedarfsplan sieht deswegen einen weiteren Rettungswagen für Radevormwald vor“, sagte der Bürgermeister, der den Handlungsbedarf als wichtig einstuft. Der Kreis ist zuständig für den Rettungsdienst der Stadt, der in Radevormwald von der Hauptwache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße startet. „Die Stadt hilft bei den Lösungsansätzen und stößt Prozesse an“, sagt Johannes Mans.