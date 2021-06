Bürgermonitor in Radevormwald : Ein Verkehrspunkt mit Hindernissen

Karin Mosner vor der hohen Bordsteinkante - für sie ein schier unüberwindbares Hindernis, und nicht nur für sie. Foto: Flora Treiber

Bergerhof Für viele Verkehrsteilnehmer ist der Weg über den Parkplatz am Edeka in Bergerhof sehr gefährlich. Die hohe Bürgersteigkante ist nicht nur für Menschen in Rollstühlen oder an Rollatoren eine Hürde, sondern auch für kleine Kinder, die zum Beispiel mit Laufrädern unterwegs sind.