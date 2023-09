Schäferhundverein lud zum Wettbewerb ein Hunderennen in Radevormwald – „Das war total cool!“

Aufgeregt läuft Vaya hin und her, tippelt auf und ab. Die dreijährige Schäferhündin heult und jault herzzerreißend und schaut dabei auf die vielen unterschiedlichen Hunde, die sich an diesem Sonntag auf ihrem Trainingsgelände tummeln. Vaya will die Gäste begrüßen, mit ihnen spielen oder einfach auf dem frisch gemähten Rasen trainieren. Doch Vaya muss sich in Geduld üben. Also ruft Frauchen Anke (54) ihre aufgeweckte Hündin zur Ordnung. „Vaya Platz! Und bleib! Wir sind erst gleich dran.“