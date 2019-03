Wupperorte von Radevormwald: Der Traum vom Wupper-Radweg lebt

Radevormwald Im Rahmen einer Regionale-Bewerbung könnte ein Radweg im oberen Tal der Wupper geschaffen werden. Ein Vorhaben, das besonders für Radevormwald Bedeutung hätte, wie Planer nun ausführten.

Es gibt freilich noch einige Hindernisse, die angegangen werden müssen, bevor eines Tages Radler in die Pedale treten könnten. „Es gibt zwei problematische Stellen, an denen es eng wird, hier müssten technische Lösungen her, die leider teuer sind“, erläutert Dieter Blase. Der Weg müsste dann an diesen Punkten auf eine Art Steg über dem Rand des Flusses verlagert werden.