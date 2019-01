Radevormwald: Stromausfall zum Fest – woran hat’s gelegen?

Im Bereich der Firma Mummenhof an der Leimholer Mühle gab es einen Kabelschaden an Heiligabend. Foto: Hans Dörner (Archiv) Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Stundenlang waren Bürger in manchen Teilen des Stadtgebietes zu Weihnachten ohne Strom. Warum das passierte und wie das Problem gelöst wurde, erklärt nun der Technische Leiter der Stadtwerke.

„Hallo zusammen, wer hat denn in Rade noch keinen Saft auf der Steckdose?“ Diese ungewöhnliche Weihnachtsbotschaft ging am 24. Dezember durch die sozialen Medien in Radevormwald. Viele Bürger posteten, dass auch bei ihnen am Vormittag der Strom ausgefallen war. Betroffen waren demnach vor allem die Wupperorte. So mancher Einwohner machte sich Sorgen, dass es zum Weihnachtsschmaus nur kalte Küche geben würde. Zum Glück zeigten viele Betroffene Humor: „Ich habe meiner Tochter erzählt: Sicher ist der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten in die Stromversorgung abgestürzt“, schrieb eine Kommentatorin.