Kirchengemeinden laden ein : Ein Hoffnungsfest für die Wupperorte

Gleich mehrere globale Ereignisse machen Menschen Angst und verbreiten Unsicherheit. Menschen suchen nach Halt und Hoffnung inmitten von Pandemie und dem Horror des Krieges. Diese Sehnsucht nach Hoffnung greifen zwei Gemeinden in den Wupperorten auf und feiern gemeinsam ein Hoffnungsfest, zu dem alle Interessierten und Suchenden eingeladen sind.

Das Hoffnungsfest ist eine Reihe von sieben abendlichen Veranstaltungen mit aktuellen Themen, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. An jedem Abend gibt es Musik, Interviews, Atmosphäre und einen Vortrag mit wechselnden Themen. Das Hoffnungsfest geht vom 8. Mai bis zum 14. Mai, beginnt jeweils um 19.30 Uhr und wird gemeinsam von der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau und der Freien evangelischen Gemeinde Dahlerau gestaltet. Referent zu den sieben lebensnahen Themen ist Pierre Scherwing aus Siegen, im Hauptberuf Referent für die Junge Generation und Gemeindeentwicklung in der EC-Gemeinschaft. Ort des Geschehens ist das Café im Wülfing-Museum, das eine gemütliche Atmosphäre und ausreichen Platz zu bieten hat. Im Anschluss an jede Veranstaltung sind alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein bei Snacks und Getränken eingeladen.