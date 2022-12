Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald Ein halbes Jahrhundert Frauenarbeit

Es wehte noch ein völlig anderer Wind, als Ilse Fliege im Dezember 1972 im grünen Salon des Wartburghauses die Gründung des Kreises „Frauen im Gespräch“ anstieß. Fliege war die erste weibliche Presbyterin der Lutherischen Kirchengemeinde. Ein absolutes Novum. Frauen spielten nämlich auch noch zu jener Zeit eine eigentlich untergeordnete Rolle in einer von Männern dominierten Gesellschaft – vor allem aber in den traditionell patriarchalisch aufgebauten Gemeinden. Rückblickend betrachtet, könnte der Kreis innerhalb der Gemeinde als stille Revolution betrachtet werden: Eine Gruppe von Frauen, meist junge Mütter mit Kindern, die sich regelmäßig in der Gemeinde trafen, um sich auszutauschen, Bibelarbeit zu betreiben, aber sich auch gesellschaftspolitisch zu emanzipieren. Durch Vorträge, Gesprächsrunden und einem lebendigen Austausch wurde in jener Zeit und über ein halbes Jahrhundert nun Frauenarbeit betrieben. „Es gab einen großen Bedarf“, erinnert sich Katrin Weber (77), die seit mittlerweile 44 Jahren dem Kreis angehört. Zu jener Zeit gab es kaum Angebote für Frauen, schon gar nicht für junge Mütter. „Frauen im Gespräch“ war somit ein Vorreiter der modernen Frauenhilfe.