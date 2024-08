Jugendbildungsstätte der Evangelischen Gesellschaft in Radevormwald Ein großer Schritt ist geschafft

Es ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn ein Bauvorhaben vor dem Abschluss steht. Wie jetzt bei der Jugendbildungsstätte der Evangelischen Gesellschaft an der Telegrafenstraße. Es ist ein Bauvorhaben mit einem Volumen von etwa zehn Millionen Euro, dessen erster Abschnitt nun beendet ist. Und das zwar etwas später als ursprünglich geplant, aber dafür finanziell einigermaßen im Rahmen – was bei so großen Projekten mit all ihren Unabwägbarkeiten auch nicht alltäglich ist.