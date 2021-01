Radevormwalder Städtepartnerschaft : Xavier Hunault stirbt im Alter von 97 Jahren

Xavier Hunault bei einem Besuch in Rade im Jahr 1985. Foto: Kausemann/stadtarchiv/Kausemann/Stadtarchiv

Châteaubriant/Radevormwald Xavier Hunault hatte am 6. März 1981 die Urkunde zur Gründung der Städtepartnerschaft unterzeichnet, gemeinsam mit seinem Radevormwalder Amtskollegen Heino Janßen und Stadtdirektor Joachim Ecarius.

Der frühere Bürgermeister von Châteaubriant, Xavier Hunault, ist am 16. Januar gestorben. Er erreichte das hohe Alter von 97 Jahren. Bürgermeister Johannes Mans teilte den Mitgliedern des Rates in der Sitzung am Dienstag die traurige Nachricht mit.