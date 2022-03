Landesbausparkasse in Radevormwald : Eigenheimförderung um 20 Prozent besser

Radevormwald Eine vierköpfige Familie in Radevormwald erhält in diesem Jahr ein zinsvergünstigtes Neubau-Darlehen von bis zu 172.000 Euro. Für den Kauf einer Gebrauchtimmobilie sind es immerhin noch 137.000 Euro.

Die Radevormwalder müssen in diesen schwierigen Zeiten schon ganz genau aufs Geld schauen. Angesichts steigender Bauzinsen kann die NRW-Landesförderung gerade für junge Menschen der entscheidende Baustein sein, um in die eigenen vier Wände zu kommen. „Eine vierköpfige Familie in Radevormwald erhält in diesem Jahr ein zinsvergünstigtes Neubau-Darlehen von bis zu 172.000 Euro. Für den Kauf einer Gebrauchtimmobilie sind es immerhin noch 137.000 Euro“, sagt LBS-Gebietsleiter Georg Görnert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von etwa 20 Prozent.

Gefördert werden selbst genutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Weil die Immobilienpreise regional sehr unterschiedlich sind, wurden die NRW-Gemeinden wieder in vier Kostenkategorien eingeteilt. Radevormwald gehört in die Kostenkategorie 2, das Grunddarlehen beträgt hier maximal 97.000 Euro. Dazu kommt pro Kind ein Familienbonus von 20.000 Euro, insgesamt für den Gebrauchtkauf einer vierköpfigen Familie also 137.000 Euro. Ab diesem Jahr erhöht beim Neubau besonders energiesparendes Bauen das Darlehen um bis zu 25.000 Euro. Eine barrierearme Ausstattung wird mit weiteren 10.000 Euro gefördert. Hier stehen also maximal 172.000 Euro zur Verfügung, teilt die LBS mit. Die Verzinsung liege in den ersten 25 Jahren bei 0,5 Prozent. „Das sind gerade in Zeiten steigender Bauzinsen sehr gute Konditionen“, sagt Görnert. Zumal weitere Förderungen wie die Wohnungsbauprämie und insbesondere die Wohneigentumsrente mit den NRW-Mitteln kombinierbar seien.