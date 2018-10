Ehrenmal in Radevormwald nach Vandalismus erneuert

Radevormwald Unbekannte Vandalen hatten die ursprünglichen Tafeln zum Gedenken an die Kriegstoten abgerissen.

(s-g) Mit neuen Tafeln wird jetzt im Kollenberg-Park an der Telegrafenstraße wieder der Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht. In dem kleinen Park war vor einiger Zeit der Teich sicherer gestaltet worden. Danach hatten Unbekannte einige der alten Bronze-Tafeln abmontiert und gestohlen. Mitarbeiter der Verwaltung haben die gestohlenen Tafeln rekonstruiert und danach neu in Auftrag gegeben.

Der Park am Kollenberg ist in den vergangenen Jahren mehrfach durch Vandalismus-Aktionen unbekannter Besucher in die Schlagzeilen geraten. Immer wieder wurde von Beobachtern berichtet, dass sich dort Personen zu Trinkgelagen treffen und zweifelhafte Scherze treiben. Auch der Teich in der Anlage wird leider regelmäßig verschmutzt. So mussten im vergangenen Jahr Mitarbeiter des Betriebshofes ins Wasser steigen und Sitzbänke herausholen, die sonst im Umfeld des Parks stehen.