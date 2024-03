Ehrenamt in Radevormwald Wichtiger Baustein für stabile Demokratie

Radevormwald · Mit der Kampagne „Rade sagt Danke“ stellte die Stadt diese Woche das Ehrenamt in den Fokus. Die Aktionswoche mündete am Donnerstag in eine Abendveranstaltung im Bürgerhaus mit 400 Ehrenamtlern und einem Konzert. Die Kampagne wird fortgesetzt, denn das Ehrenamt braucht dringend Nachwuchs.

22.03.2024 , 15:45 Uhr

Zum Abschluss der Ehrenamtswoche gab es einen Empfang im Bürgerhaus in Radevormwald (v.l.): Ralf König, Nicole Friese, Klaus-Peter Glintkamp. Die Moderation übernahm Jürgen Funke. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía