Ehrenamt beim Hospizverein Radevormwald Sinnstiftend, bereichernd, erfüllend

Ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiter kämen zwar als Außenstehende in die Familien, aber oft genug auch wesentlich näher an den Patienten ran als die Angehörigen selber. „Wir fokussieren uns auf den Menschen, wir gehen ohne Erwartung in eine Begleitung, nehmen uns selber zurück“, erklärt Ingeborg Röhlig. Selber stärken sich die Begleiter bei Supervisionen und Treffen in der Hospizgruppe. Denn natürlich gehen die Schicksale den Begleitern nahe, aber sie empfinden sie nicht ganz so emphatisch wie zum Beispiel bei einem Angehörigen.