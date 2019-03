Ehejubiläum in Radevormwald : Eine große Feier zu 60 Jahren Ehe

Marianne (81) und Günter Langefeld (83) feiern Diamantene Hochzeit. Ihr Landhandel ist für alle Radevormwalder ein Begriff. Foto:Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Günter und Marianne Langefeld feiern diese Woche Diamantene Hochzeit. Das Ehepaar hat ihren Landhandel in Radevormwald aufgebaut. Kennengelernt hatte sich das Paar einst beim Tanzen in Halver.

Bevor Günter und Marianne Langefeld vor 60 Jahren vor den Traualtar der Martini-Kirche an der Uelfestraße traten, waren sie drei Jahre verlobt. Das ist jetzt viele Jahrzehnte her, aber trotzdem erinnern sich die beiden noch gut an die Zeit vor der Hochzeit und ihr erstes Kennenlernen. „Angefangen hat alles in Halver“, erinnert sich Günter Langefeld. „Damals bin ich in die Herpine nach Halver gefahren, um einen Tanzabend zu besuchen. Die Tanzschule Böhlefeld hat damals immer viele junge Männer mit nach Halver genommen, weil es da einen deutlichen Überschuss an Mädchen gab. Die brauchten schließlich alle einen Tanzpartner.“

An den besagten Abend erinnert sich auch Marianne Langefeld, die in Halver aufgewachsen ist und für ihren künftigen Ehemann nach Radevormwald gezogen ist. „Klar war ich schnell von ihm angetan“, sagt die 82-Jährige. In der Stube hinter ihrem Landhandel an der Dahlienstraße erinnert ein Hochzeitsbild an den Tag vor 60 Jahren. Günter Langefeld ist in einem dunklen Anzug und mit weißer Fliege zu sehen, Marianne Langefeld in einem üppigen Hochzeitskleid. In der Hand hält sie ein Blumenbukett, das in seiner Größe mit dem Brautkleid mithalten kann. „Das war früher so Mode“, sagt sie. Das Foto wurde in dem Atelier des Fotografen Krauskopf gemacht.

Info Auch der Sohn ist mit im Geschäft Das Unternehmen Das Ehepaar Langefeld betreibt ihren Landhandel mittlerweile mit der Hilfe von Sohn Thomas Langefeld. Der Landhandel wurde vor 51 Jahren von Günter Langefeld in der IV. Uelfe gegründet. Als der Kundenverkehr zu groß wurde und die ursprünglichen Räumlichkeiten erschöpft waren, baute er im Industriegebiet. An der Dahlienstraße 37 ist nicht nur sein großer Verkaufs- und Lagerraum, sondern auch sein Wohnraum entstanden. Vor Ort können seine Kunden unter anderem Tierfutter- und Bedarf, Blumen, Obst und Gemüse kaufen.

Nach der Trauung ist die Festgesellschaft in das Café Hetzel gefahren, das es schon lange nicht mehr gibt. Vor 60 Jahren war es aber der Treff schlechthin und das Brautpaar konnte den besonderen Tag unter freiem Himmel auf einer großen Terrasse genießen. „Das Café lag an der Uelfe und es gab eine große Treppe, die runter zum Café führte. Da haben wir auch Fotos mit allen Gästen gemacht“, sagt Günter Langefeld, der zwei Jahre älter als seine Frau ist.

Nachdem er vor 51 Jahren in der IV. Uelfe angefangen hat seinen Landhandel aufzubauen und einer der bekanntesten Händler für Taubenfutter in der Region zu werden, baute er seinen heutigen Sitz an der Dahlienstraße. Seitdem bestimmt der Landhandel das Leben von ihm und seiner Frau. Gleichzeitig arbeiteten beide mehreren Jahrzehnte in der Textilfabrik Schürmann und Schröder in Vogelsmühle. Arbeit hat immer eine große Rolle gespielt und die Tauben sowieso. „Das ist Arbeit und Hobby in einem. Ich habe unzählige Pokale bei Taubenflügen gewonnen“, sagt der Radevormwalder. An eine Reise denken er und seine Frau oft zurück. 2011 reisten sie nach Südafrika, um an dem berühmten Millionen-Dollar-Taubenrennen teilzunehmen. „Hier, da waren wir am Flughafen und da haben wir unsere Tauben losgeschickt“, sagt der Taubenliebhaber, während er in einem Fotoalbum blättert.

Die ständige Arbeit, der Günter und Marianne Langefeld immer noch unermüdlich nachgehen, ist ihr persönliches Geheimnis für 60 Jahre Ehe. „Wenn man immer arbeitet, hat man keine Zeit fremd zu gehen“, sagt Marianne Langefeld und lacht selber über diese Antwort. In ihrem Mann hat sie einen Gefährten für ihr gesamtes Lebens gefunden.