Wirtschaft in Radevrmwald : Heimische Unternehmen in Sorge

Heimische Unternehmen in Sorge

Wirtschaft in Radevrmwald

Radevormwald/Oberberg Vor allem die Energie- und Rohstoffpreise verunsichern die Wirtschaft im Kreis. Aber auch die unklaren und zögerlichen politischen Weichenstellungen sowie der Frust über Bürokratie und Langsamkeit von Verwaltungsprozessen spielen eine Rolle.

Die Unternehmen in der Region blicken mit Sorge in die Zukunft. Die Antworten der Betriebe spiegeln Verunsicherung wegen der unklaren und zögerlichen politischen Weichenstellungen und Frust über Bürokratie und Langsamkeit von Verwaltungsprozessen. „Die Unternehmen können mitten in der Energiekrise nicht planen, sie wissen nicht, welche Belastungen auf sie zukommen und welche Energie ihnen morgen noch zur Verfügung steht“, nennt Michael Sallmann, Leiter der Geschäftsstelle Oberberg der IHK Köln, als ein Ergebnis der aktuellen Herbstumfrage zur Konjunktur. „Die hohe Inflation, die Zurückhaltung der Kunden und der zunehmende Fach- und Arbeitskräftemangel spielen daneben eine wichtige, aber eher nachgelagerte Rolle.“ Die Befragung wurde vom 19. September bis zum 7. Oktober durchgeführt.